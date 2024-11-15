170. Голдово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 21, жителей 204 и мещ. 98, 2 церкви православные, кирпичный завод, питейный дом

170. Голдово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 21, жителей 204 и мещ. 98, 2 церкви православные, кирпичный завод, питейный дом

170. Голдово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 21, жителей 204 и мещ. 98, 2 церкви православные, кирпичный завод, питейный дом

170. Голдово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 21, жителей 204 и мещ. 98, 2 церкви православные, кирпичный завод, питейный дом

Населенное место

Голдово, им. (Важинских), жит. 23 (16 м. 7 ж.), дес. 668, у. гор. 24 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Радзивонишки 3 в.