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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Голдово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 21, жителей 204 и мещ. 98, 2 церкви православные, кирпичный завод, питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Голдово, им. (Важинских), жит. 23 (16 м. 7 ж.), дес. 668, у. гор. 24 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Радзивонишки 3 в.
Голдово, с., жит. 279 (130 м. 149 ж.), дес. 262, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Голдово142