деревня Шевалдово, деревня Шевалдово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Шевалдово

Кинешемский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Документ. Письмо из Шевалдовского волостного приказа № 191 священнику села Дебово Кинешемского уезда Костромской губернии И. Миловидову с просьбой о бракосочетании прихож Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5095Шевалдово, д.при рч. Юхме.3040397992Шевалдовское волостное правление. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Шевалдовская волость
197. Шевалдово, деревня бывшая удельная, при речке Юхме, дворов 32, жителей 171, волостное правление (уездный город в 30 верстах), школа. В 3 верстах — церковь православн Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Шевалдовская волость
Шевалдово д., ш.рч ЮхмаКинешем.30421928899187вал. з., вод. м.Преобладающ. промыслы по Шевалдовской вол.: валяльщики, возка, пилка и рубка дров, гончары, извоз, лапотники, матросы, судораб. и перевозчики, плотники, прислуга,. торгов Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Шевалдовская волость
деревня Шевалдово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Кинешемский район
587854Шевалдоводеревня57°16'42°33'O-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Кинешемский муниципальный район, Решемское сельское поселение
24611436351д Шевалдоводеревня
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