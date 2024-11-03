деревня Воронец, Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Воронец

Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина д. Воронцово-Сиянщино Полновской волости Гдовского уезда Семена Карпова о взыскании денег с мещанина Августа Лога. 1903 г. // Центральный госуд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1513Воронцова (Сиянщина, Воронец), д. каз.при р. Желче511592124

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Полновская волость
Воронцово-Сиянщина дер., земская ст. 453 стан17 участокПолна, почтово-телеграфное отделение Полна.

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