починок Петропавловка, починок Петропавловка, Дуванейская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Петропавловка

Дуванейская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Дуванейская волость
13Петропавловский поч., при реч. Большой Агрязе, прос. дор., вод. мел., кузн.7015276795Земледелие
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