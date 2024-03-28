деревня Стиклево Малое, деревня Стиклево Малое, Сенницкая волость, Минский уезд (на 1909) — Familio

Стиклево Малое

Сенницкая волость, Минский уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Сенницкая волость
Стиклево Малое, деревня23519916
Стиклево, урочище Ваньковича8119916
Стиклево, урочище Любанского7118816
Стиклево, фольвар. Шембеля6118816
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