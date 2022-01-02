деревня Кудряково, деревня Кудряково, Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Кудряково

Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Предписание Шуйского городского Пристава смотрителю Шуйской Киселевской больницы о погребении за счет Шуйской городской Управы крестьянина д. Кудряково, Афанасьевской вол Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5551Кудряково, д. вл.при колодцах.121262180210

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
Д. Кудрякова, Трясучева и другия (всего 17 дер.)6Анасл. Влад. Бутурлина869282

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Афонасьевская волость
871. Кудрякова, деревня бывшая владельческая, дворов 60, жителей 373, 17 овч. зав., шерстобитня

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Афанасьевская волость
6517Кудряково деревня41472115133

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Шуйский район
589216Кудряководеревня56°50'41°36'O-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Шуйский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение
24633408131д Кудряководеревня
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