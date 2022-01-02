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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Предписание Шуйского городского Пристава смотрителю Шуйской Киселевской больницы о погребении за счет Шуйской городской Управы крестьянина д. Кудряково, Афанасьевской вол Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5551Кудряково, д. вл.при колодцах.121262180210
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
Д. Кудрякова, Трясучева и другия (всего 17 дер.)6Анасл. Влад. Бутурлина869—282
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
871. Кудрякова, деревня бывшая владельческая, дворов 60, жителей 373, 17 овч. зав., шерстобитня
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6517Кудряково деревня41472115133
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
589216Кудряководеревня56°50'41°36'O-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24633408131д Кудряководеревня