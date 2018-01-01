село Согласовка, село Согласовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Согласовка

Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1648Согласовка, д. каз.при рч. Большом МиткиреЕ.471275304334

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Вертуновская волость
863. Согласовка, деревня бывшая государственная, при речке Миткирее, дворов 116, жителей 817, ветряная мельница, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бековский район
47929Согласовкасело52°30'43°31'N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бековский муниципальный район, Сельское поселение Вертуновский сельсовет
56609402111с Согласовкасело
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