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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Рыжие, д., жит. 123 (65 м. 58 ж.), дес. 124, у. гор. 47 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Бальбиново 20 в.
Рыжие, б. кор., (Федоровича), жит. 10 (3 м. 7 ж.), дес. ¼, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Бальбиново 21 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Антоново1
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Антоново1