село Покров, Карачевский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Покров

Карачевский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
2040Покров, с. каз.при колодцах.161743204212Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Руженская волость
595. Покров, село бывшее государственное, дворов 69, жителей 471, церковь православная, школа, постоялый двор

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Руженская волость
Покров (деревня)18Карачев

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