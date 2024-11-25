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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Старое-Село, с., жит. 59 (З1 м. 28 ж.), дес. 111, у. гор. 75 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Березвечь 25 в.
Старое-Село, д., жит. 158 (80 м. 78 ж.), дес. 191, у. гор. 81 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Березвечь 24 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старое Село23
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старое Село27