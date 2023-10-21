село Софиевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Софиевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Валовое
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
931Софиевка (Гейковка), мест. вл.при рч. Боковой.8525114300323Церковь православная 1. Ярмарки 4, базары. Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Софиевская волость
267. Софиевка, местечко бывшее владельческое, при речке Боковой, дворов 70, жителей 499, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, еврейская Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Софиевская волость
местечко Софиевка8032123832810239942017[...]

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Федоровская волость
село Софиевка (сельское общество)2124936481141

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-46288Софіївкаселоцентр сільської радир-н Криворізькийсільрада Софіївська

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