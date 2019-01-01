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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом умершего крестьянина Вологодской губернии, Тотемского уезда, Чучковской волости, дер. Колотова Василия Иннокентьевича Голосилова. 1914 г. // Показать все
Дело по жалобе крестьянина д. Колотовой Чучковской вол. Тотемского уезда Е. А. Левинского о взыскании с него крестьянином Афанасьевым денег вторично. 1873–1874 гг. // Гос Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Колотовой Чучковской волости Тотемского уезда Левинского А. И. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Ивану. 1915 г. / Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8836Колотовская (Колотова), д. каз.при колодцах.9949143232
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3535КолотовоНикольское.Никольскийбывшие государственные1001,5236552
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Колотовое90958деревняРусские296872140
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Колотовое 4270деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 78 км. Летнее: —.Зимнее: 117 км. Летнее: —.3029
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246007Колотовыедеревня59°36'с.ш.41°18'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452241д Колотовыедеревня