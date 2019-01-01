деревня Кочугурки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кочугурки

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3145Кочугурки, сц. вл.при рч. Брусне.141440200225

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Князевская волость
Кочугурки Старый пос. тож дер.8443при реке Брусне55156170325106205Князево-ЗаймищеВетр. мел., шерст., прос.
Вод. мел. при дер. Кочугурках кр. Лаврухина8446на речке Бруснес № 8443с № 8443с № 8443102205КнязевоПроизв. разм. муки, толч. кон. и руш. прос.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329905Кочугуркидеревня53°43'с.ш.39°26'в.д.N-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Побединское городское поселение
61644157141д Кочугуркидеревня

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