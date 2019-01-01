посёлок Дюжаковка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Дюжаковка

Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Прудищенская волость
Дюжаковка пос.98Собляковск. 113Спас. п/о4328150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Спасский район
103992Дюжаковкасп56°01'45°32'O-38-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Вазьянский сельсовет
22651420121п Дюжаковкапоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.