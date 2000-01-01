- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки вненадельной земли совладельцев пустоши Святое Соседненской волости Лужского у. 1916 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О разверстании на отрубные участки купленной земли совладельцев крестьян деревни 3-й части деревни Святье Соседненской волости. 1913–1915 гг. // Центральный государственн Показать все
О разверстании на отрубные участки вненадельной земли между совладельцами пустоши Святье Соседненской волости. 1907–1915 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
О разверстании на отрубные участки пустоши Живоглубье (Святое) Соседненской волости. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
Земельные планы Соседнинской волости дер. Святье. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 702.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2587Святье, д. каз.при колодцах.1205763130
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Святье д., погост1093 стан4523 участок33почтовое отделение Новоселье.