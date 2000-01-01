деревня Святье, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Святье

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки вненадельной земли совладельцев пустоши Святое Соседненской волости Лужского у. 1916 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О разверстании на отрубные участки купленной земли совладельцев крестьян деревни 3-й части деревни Святье Соседненской волости. 1913–1915 гг. // Центральный государственн Показать все
О разверстании на отрубные участки вненадельной земли между совладельцами пустоши Святье Соседненской волости. 1907–1915 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
О разверстании на отрубные участки пустоши Живоглубье (Святое) Соседненской волости. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
Земельные планы Соседнинской волости дер. Святье. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 702.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2587Святье, д. каз.при колодцах.1205763130

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Святье д., погост1093 стан4523 участок33почтовое отделение Новоселье.

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