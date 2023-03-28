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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2054Язвицы, д. вл.при истоке Грязнухе.688142021
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Верхний Ландих. Д. Поветники, Марищи, Малые Ломки, Воробьево, Скородумово, Елшино, Заглядкино, Сергиево, Займище, Волково, Исаково, Большие Ломки, Скудино, Хвостомцево Показать все 26Ник. Алекс. Титов488—193
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2090Язвицы деревня70172366611
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
587477Язвицыдеревня56°45'42°37'O-38-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24602151246д Язвицыдеревня