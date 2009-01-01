агрогородок Поболово, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Поболово

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Побалов60Малиновская1039 / 50129153

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Турковская волость
Поболово, местечко53211211874412

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Поболовский сельсовет
д Поболово596

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Поболовский сельсовет
аг. Поболово209

Мы используем куки для улучшения работы сайта.