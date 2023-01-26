деревня Пелеши, Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Пелеши

Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об учреждении особого полицейского надзора за крестьянином Петербургской губернии Ямбургского уезда Редкинской волости деревни Пелеш Григорием Савельевым по прозванию. 18 Показать все
По прошению крестьян-погорельцев д. Пелеши Редкинской волости Ямбургского уезда о бесплатном отпуске бревен из Редкинского лесничества. 1903–1904 гг. // Центральный госуд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4999Пелеши, д. вл.при р. Лубанке.40403291119

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Редкинская волость
Пелеши д.443 стан3344 участок37почтовое отделение Редкино.

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