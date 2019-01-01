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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1648Елюзань (Кушум), д. каз.при р. Кушуме.675585302302Мечеть магометанская 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
904. Нв. Елюзань (Кушум), деревня бывшая государственная, при реке Б. Кушуме, дворов 113, жителей 815, мечеть, 2 лавки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Новая Елюзань. Б. госуд. Татары. Магомет.4292—2598030247890838
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44336Новая Елюзаньсело51°44'с.ш.47°47'в.д.M-38-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63607415186с Новая Елюзаньсело