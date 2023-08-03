село Боровое, село Боровое, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Боровое

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Постановления уземотдела и проект выдела земли выселкам из с. Борового Придаченской волости, образующимся на степях бывшего Завальского, Верхнехавской волости Воронежског Показать все
Список владельцев гужевой силы и инвентаря с. Борового Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 80.
Именной список трудоспособности граждан обоего пола с. Борового Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 81.
Дело о крестьянине Воронежского у., Придаченской вол., с. Борового Мещерякове Тихоне Сергеевиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 г. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
296Боровое, с. каз.при р. Усмани.1219172687729Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
68. Боровое, село бывшее государственное, при речке Усмапи, дворов 276, жителей 1772, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
Боровое708селоБоровск.3292005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close