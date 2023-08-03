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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Постановления уземотдела и проект выдела земли выселкам из с. Борового Придаченской волости, образующимся на степях бывшего Завальского, Верхнехавской волости Воронежског Показать все
Список владельцев гужевой силы и инвентаря с. Борового Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 80.
Именной список трудоспособности граждан обоего пола с. Борового Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 81.
Дело о крестьянине Воронежского у., Придаченской вол., с. Борового Мещерякове Тихоне Сергеевиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 г. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
296Боровое, с. каз.при р. Усмани.1219172687729Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
68. Боровое, село бывшее государственное, при речке Усмапи, дворов 276, жителей 1772, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Боровое708селоБоровск.3292005