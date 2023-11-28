погост Михалевский, погост Михалевский, Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Михалевский

Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
пг. Михалевский [пог. Михалевский и с. Покров-Рогули представляют смежные селения и в некоторых источниках засчитаны вместе]685Михалевский приход
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