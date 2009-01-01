деревня Неклюдово, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Неклюдово

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Ряснянская волость
521. Неклюдово, село бывшее владельческое, дворов 23, жителей 192, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
28Сел. Неклюдовопроселкекрин. Пухлов. Неклюдовск. с. о. церк. земли38177176Неклюдовск. пр. 8525
109Фол. Неклюдовопроселкеоз. НеклюдовоНеклюдовскому муж. монастырю150Неклюдовск. пр. 8527

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Серковицкий сельсовет
д Неклюдово38

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Серковицкий сельсовет
д. Неклюдово30

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