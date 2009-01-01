Населенное место

Гвоздзикяны, з. (Россохацкого), жит. 31 (18 м. 13 ж.), дес. 102½, у. гор. 32 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Подбродье 18 в.

Гвоздзикяны, д., жит. 102 (54 м. 48 ж.), дес. 160, раз. см. пред.

Гвоздзикяны, з. (Заенчковского), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 7, у. гор. 35 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Подбродье 18 в.