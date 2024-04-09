деревня Павлово, деревня Павлово, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Павлово

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Расловская волость
500. Павлово, деревня бывшая владельческая, дворов 14, жителей 82, спич. ф.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Расловская волость
29Павлово21

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
130148Павловодеревня57°04'38°14'O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Старобисловское сельское поселение
28622438191д Павловодеревня
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