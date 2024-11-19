село Туглимское, Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Туглимское

Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 516. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12128Туглимское (Туглимский-Благовещенский приход), с. каз.при оз. Туглимском.3777142626Церковь православная 1. Торжков 3.

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Ленская волость
Туглимское С.378

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Ленская волость
1951. Туглимское, село бывшее государственное, при реке Вычегде, дворов 7, жителей 50, церковь православная, 3 ярмарки: Крещенская, с 10-го по 18-е января, Купальницкая, Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.