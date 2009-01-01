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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Струки, з., (Карпека), жит. 12 (8 м. 4 ж.), дес. 30, у. гор. 63 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Березвечь 33 в.
Струки, д., жит. 217 (115 м. 102 ж.), дес. 259, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Струки39
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Струки52