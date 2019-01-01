село Прудищи, Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Прудищи

Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1864Прудищи (Зверево), с. вл.при ррч. Урге и Зверевке.301587226250Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Васильевский уезд
Д. Вязьянка. С. Прудищи25Вера Ник. Мезенцова519155

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Прудищенская волость
830. Прудищи (Зверево), село бывшее владельческое, при речках Зверевке и Мазе, дворов 115, жителей 543, волостное правление (уездный город 35в.), церковь православная, 6 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Прудищенская волость
село Прудищи1182527657281956207440305

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Прудищенская волость
с. Прудищи8483816

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Прудищенская волость
Прудищи село280Вазьянский737Спас. п/о327141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Спасский район
18896Прудищисело55°58'45°30'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Вазьянский сельсовет
22651420136с Прудищисело

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