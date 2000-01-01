деревня Васильево, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Васильево

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Красно-Береговский сельсовет
Васильево (мол. проп. п.)3200деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: —.1010

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