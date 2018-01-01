село Пилиповичи, село Пилиповичи, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пилиповичи

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2858Филиповичи, с. вл.при рч. Чумгаке.381083283322Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Яблоновская волость
644. Филипповичи, село бывшее владельческое, при речке Сухой Оржице, дворов 112, жителей 608, церковь православная, питейный дом, кзн., 1 вод. и 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Яблоновская волость
11.0Филиповичи селоФилиповичское крестьян собственников33814914518258438451889

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19003Пилиповичіселор-н Оржицькийсільрада Яблунівська
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