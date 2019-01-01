посёлок городского типа Васильевский Мох, посёлок городского типа Васильевский Мох, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Васильевский Мох

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
129853Васильевский Мохпгт57°01'35°55'O-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Городское поселение поселок Васильевский Мох
28620155051пгт Васильевский Мохпоселок городского типа
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