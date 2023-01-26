посёлок городского типа Гоща, посёлок городского типа Гоща, Рівненська область (на 2018) — Familio

Гоща

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Острогский уезд, Гощанская волость
1497. Гоща, местечко бывшее владельческое и удельное, при р. Горыне, дворов 99, жителей 710, в. првл (уездный город в 30 верстах), церковь православная, синагога, еврейск Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Острожский уезд, Гощская волость
местечко Гоща

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19735Гощаселище міського типуцентр селищної радир-н ГощанськийГощанська селищна рада
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