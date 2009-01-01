деревня Латыгово, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Латыгово

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Храповичская волость
155ЛатыговофольварокЛатыгово, озероКабищанского, православногоТовариществу крестьян православные3
156Латыговобывшая корчмабезымянные озеро и болотон/дИ. Андрееву1
157ЛатыговоимениеГралоть, речкан/дМосковскому земельному банку-

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Пальминский сельсовет
д Латыгово7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Пальминский сельсовет
д. Латыгово19

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