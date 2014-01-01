город Мцхета, ქ. მცხეთა, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014) — Familio

Мцхета

ქ. მცხეთა, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
მცხეთა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Мцхетский район
город Мцхета2272401

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
მცხეთა-მთიანეთი, ქ. მცხეთა
ქ. მცხეთაC. MtskhetaМужчин: 3719. Женщин: 4221. Всего: 7940.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.