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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Поедупе 1-е, з., жит. 36 (15 м. 21 ж.), дес. 76,61, у. гор. 42 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Подбродье 14 в.
Поедупе 2-е, в., жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 63,53, у. гор. 42 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Подбродье 15 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Поедунья1
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Поедунья3