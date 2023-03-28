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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
454Ново-Константиновка (*Большой Тобал, Бекбурлу), колон. русск. выходц. из Турции и Молдавии, вед. попеч. комит.при балке Келембек-Кулаке.9069338261
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
177. Новоконстантиновка (Большой Тобал), колония, при урочище Бек-Берлу и воде Сиваш-Домузла, дворов 101, жителей 517, рыбн. з.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9522Новокостянтинівкаселоцентр сільської радир-н Приазовськийсільрада Новокостянтинівська