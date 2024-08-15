деревня Зазерица, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Зазерица

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Лепельский уезд
Зазерицы61Окушки11120

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Тяпинская волость
23БогдановодеревняколодецТяпинского, православногоЗазерицкому сельскому обществу9
46ЗазерицаимениеЗазерицкое, озероТяпинского, православногоК. Р. Дзевялтовской-Гинтовт, дворянке, православной1
47ЗазерицапоселокЗазерицкое, озероТяпинского, православногоК. Р. Дзевялтовской-Гинтовт, дворянке, православной10

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лукомльская волость
75Окол. Зазерицапроселкеоз. Зазерицедв. К. Дзевяльтовской-Гинтовт, п. 14628Григорович. пр. 13042

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д Зазерица39

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д. Зазерица36

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