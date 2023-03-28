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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе Владимира Александрова, крестьянина д. Акишево Воздвиженской вол. Белозерского у. Новгородской губ., на отказ земского начальника 1 уч. Рыбинского у. предс Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 31, 32, 40, . Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
1Акишева (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Акишевского11172631571944земледелие——ручей Черная.—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33155Акишеводеревня59°55'с.ш.37°58'в.д.O-37-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610404108д Акишеводеревня