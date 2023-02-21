хутор Новоселовка, хутор Новоселовка, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Новоселовка

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1791Новоселовка, хут. вл.при р. Доне.84774542

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Коротоякская волость
Новоселов, Болховитиновка (б. Болховитинова), Шпажинка (б. Шпажинского)3049хуторНовосельскаго850
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