деревня Хутора Иказненские, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Хутора Иказненские

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Перебродская волость
Иказнь, им. (Щегловитева), жит. 41 (24 м. 17 ж.), дес. 429, у. гор. 57 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Бальбиново 52 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д Хутора Иказненские14

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д. Хутора Иказненские11

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