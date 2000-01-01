село Роженцово, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Роженцово

Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Юкшумская волость
1603. Рожанцово, село бывшее государственное, при речке Молотье, дворов 28, жителей 194, церковь православная, торжок по воскресеньям

Список населённых мест Вятской губернии 1926 года

НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
Вятская губерния, Яранский уезд, Юкшумская волость
112Роженцово (цов, ское).Роженцовскийсело13672693214278492

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шарангский район
18746Роженцовосело57°03'46°32'O-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, Сельское поселение Роженцовский сельсовет
22656424101с Роженцовосело

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