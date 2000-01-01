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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1603. Рожанцово, село бывшее государственное, при речке Молотье, дворов 28, жителей 194, церковь православная, торжок по воскресеньям
Список населённых мест Вятской губернии 1926 года
№НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
112Роженцово (цов, ское).Роженцовскийсело13672693214278492——
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18746Роженцовосело57°03'46°32'O-38-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22656424101с Роженцовосело