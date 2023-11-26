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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
326Цветынь, с. каз. и вл.при р. Цветынке.1515104238Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
62. Цветын (Георгиевское), село бывшее государственное, при речке Цветынке, дворов 4, жителей 27, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Цветынь (село)15город Орел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63021Цветыньдеревня53°04'с.ш.36°09'в.д.N-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54647422171д Цветыньдеревня