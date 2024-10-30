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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Зачеренья, Тупицынской волости, Гдовского уезда, Ф. Степановым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Зачеренье, Тупицынской волости, Гдовского уезда, М. Корнильевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По прошению крестьян дер. Зачеренье Тупицынской волости Гдовского уезда Дмитриевых о земле. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1206Зачеренье, д. вл.при колодце.4118113644