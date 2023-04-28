деревня Киселёвка, деревня Киселёвка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Киселёвка

Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Подгорнинская волость
деревня Киселевка«Старо Юрьевское» п.-т. отделение3912

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Староюрьевский район
289023Киселёвкадеревня53°11'40°47'N-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Староюрьевский муниципальный район, Сельское поселение Подгорненский сельсовет
68636440116д Киселёвкадеревня
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