деревня Кабык-Копер, Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Кабык-Копер

Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1328Кабык-Копер, д. вл.при рч. Шие.38631214228

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Мамадышский уезд
Д. Кабык-Копер1Алексан. Евгр. Лебедев1833132

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Кабык-Куперская волость
608. Шемякова (Кабык-Купер), деревня бывшая государственная, при речке Чучуле, дворов 79, жителей 454, мечеть

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