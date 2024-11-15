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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1328Кабык-Копер, д. вл.при рч. Шие.38631214228
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Мамадышский уезд
Д. Кабык-Копер1Алексан. Евгр. Лебедев1833132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. Шемякова (Кабык-Купер), деревня бывшая государственная, при речке Чучуле, дворов 79, жителей 454, мечеть