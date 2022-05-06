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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
259Добмеж 1-йместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
260Добмеж 2-йместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
261Добмеж 3-йместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
262Добмеж 4-йместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
276ДобмежусадьбаколодецКрейцбургского, лютеранскогобарону Н. Н. Корфу, двор. , лютер.1
Список населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Dobmežsagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=50178