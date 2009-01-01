деревня Берешево, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Берешево

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Латыговская волость
25Дер. БерешевотрактеколодцеБерешевск. с. о. 40135132Ходчанского пр. 13926
81Фол. Берешевотрактеоз. Саром. А. Леоновой, к. 174Сенненского р.-к13926

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Ходцевский сельсовет
д Берешево20

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Ходцевский сельсовет
д. Берешево62

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