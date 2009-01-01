деревня Михновщина, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Михновщина

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Городищская волость
Михновщина, деревня83222150394
Михновщина, им. А. Хмелевского312150394
Михновщина, им. К. Хмелевского312150394

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Меденевичский сельсовет
д Михновщина6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Столовичский сельсовет
д. Михновщина22

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