деревня Тупичено, деревня Тупичено, Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Тупичено

Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1881-1917 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4032Тупичина, д. вл.при р. Воре.342036100131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Климовская волость
160. Тупичина, деревня бывшая владельческая, при реке Воре, дворов 42, жителей 199, волостное правление (уездный город в 33 верстах), молитвенный дом, часовня, красильня, Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Климовская волость
262ТуничиноДеревня3449113143

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Тёмкинский район
178256Тупиченодеревня55°15'00"35°04'00"N-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Темкинский муниципальный район, Батюшковское сельское поселение
66648410161д Тупиченодеревня
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