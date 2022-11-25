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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1881-1917 Показать все
• Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1881-1917 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4032Тупичина, д. вл.при р. Воре.342036100131
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
160. Тупичина, деревня бывшая владельческая, при реке Воре, дворов 42, жителей 199, волостное правление (уездный город в 33 верстах), молитвенный дом, часовня, красильня, Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
262ТуничиноДеревня3449113143
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178256Тупиченодеревня55°15'00"35°04'00"N-36-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66648410161д Тупиченодеревня