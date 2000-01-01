деревня Старый Тух, деревня Старый Тух, Яреськовская волость, Миргородский уезд (на 1900) — Familio

Старый Тух

Яреськовская волость, Миргородский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3066Старый Тух, д. каз.при рч. Туховой.2934112430

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
21.0Тух деревняЯреськовское коз530113336
21.0Тух деревняФедунское козаков530121024394180
21.0Тух деревняФедунское крестьян собственников5309214303363
21.0Тух деревняМолодыковское крестьян собственников530656121022
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