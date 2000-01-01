деревня Милюшовка, деревня Милюшовка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1859) — Familio

Милюшовка

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Мелюшовка Зубовской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3738.
По представлению Наровчатской уездной земской управы об утверждении плана на с. Мелюшовка Зубовской волости. 1903 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 6. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1215Милюшовка, д. каз.при руч. Нор-Ломове.301568158162Церковь православная 1. Мельница.
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